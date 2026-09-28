¿Quién era?: Revelan nuevos detalles sobre el caso del humorista que pediría fotos a creadoras de contenido hot

Recientemente, Gata Dolce, cuyo nombre real es Naty Ortega dio mucho que hablar en el programa Transbordo, emitido por YouTube.

Esto ocurrió después de que Kevin Felgueras le pidió que revelara algún dato relacionado con su experiencia en el mundo digital.

En este sentido, Gata Dolce sorprendió y lanzó un inesperado dato sobre un conocido humorista chileno.

«Hay un comediante que le pide a las creadoras de contenido que manden fotitos y él también manda, gratis», expresó.

Vale señalar que aseguró que el artista incluso habría llegado al escenario del Festival de Viña del Mar.

«Se jotea a las chiquillas, a mis colegas… con su perfil. Muchas colegas me dicen: ‘Hue…, este me pide fotos, me habla, me manda fotos de…'», añadió.

Además, Naty Ortega también entregó una particular pista sobre la identidad del supuesto protagonista. «Hace un humor de TikTok, yo le digo Don Maña», señaló.

En primera instancia, la sin embargo, prefirió no entregar el nombre. Sin embargo, luego entregó más detalles del tema en sus historias de Instagram.

Gata Dolce entrega nuevos detalles

«Ya, me están pidiendo el storytime con Don Mañas, así que lo voy a contar para que puedan entender un poquito por qué es Don Mañas», partió indicando.

En este sentido, luego con su relato dio a entender que se trataría ni más ni menos que de Diego Urutia, con quien ya habría tenido un affaire.

«Cuando yo recién empecé con el tema del contenido él me empezó a jotear, no sé qué, intercambiamos fotitos gratis, porque a mí me gustaba obviamente, lo encontraba guapo. Para mí no era pega», añadió Gata Dolce.

Además, posteriormente dio a conocer que se habrían juntado. «Nos juntamos, pasó lo que tenía que pasar (…) pero después la conversación comenzó a decaer (…) luego casi ni hablábamos y veo que estaba con Carla Jara. Yo digo ’fan de su relación’, pero cagada de la risa porque somos adultos. Me ghostearon, pero ya era», señaló.

Naty Ortega también aseguró que, tras dar a conocer su vínculo, el humorista se habría molestado y la habría tratado de «sapa».

Además, cuestionó una supuesta aclaración que habría realizado el humorista. «Después aclara de que yo no era creadora de contenido cuando estuve con él y eso es falso. Él me sacó fotos hasta en su habitación», afirmó.

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