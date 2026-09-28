Tiene 25 años y se enganchó de su compañera de trabajo de 43: llevan seis meses de relación

Recientemente, un joven de 25 años llamó hasta «El Portal del Web» para dar a conocer que está viviendo una aventura una compañera de trabajo de 43 años.

«Estoy trabajando en minería. Yo entré aquí como pajarito nuevo, como que no cachaba nada. Pucha, ella cachó que yo necesitaba experiencia en el rubro. Entonces me comenzó a ayudar», expresó el auditor.

Auditor revela aventura con compañera de trabajo

Y posteriormente, reveló que la historia de amor comenzó en una ocasión, en la que se encontraban alojando en un hostal proporcionado en la empresa.

En este sentido, indicó que durante un viernes «yo le dije que estaba ahí, entonces yo iba solo. Y le pregunté, ‘oiga, ¿quiere que la vaya a dejar allá, al hostal?’. En un principio me quedó mirando y como que no. Le digo, ‘oiga, voy para el mismo lugar, no me cuesta nada'», reveló.

Durante el trayecto comenzaron a conversar y ella incluso le comentó que lo encontraba tímido. «Me dijo, ‘te veo como muy tímido, ¿eres nuevo». Y dije, ‘sí, soy nuevo acá, es la primera vez que estoy trabajando en minería'», contó.

La conversación continuó durante el camino y indicó que incluso le ofreció tomar algo. Frente a esto, ella accedió. De hecho, le propuso que fuese a comprar y que después fuera para allá.

«Comenzamos a conversar y ella me preguntó al tiro, ‘¿tú estás soltero?’. Ni siquiera me preguntó cuánto tiempo, nada. Como que no le interesó. Ella quería saber si o no», relató.

Poco después, según su testimonio, ella tomó la iniciativa. «Y ahí después ella se me acercó, me dio un beso», aseguró.

El auditor de RadioActiva dio a conocer que siguen saliendo en Santiago y que en total llevan seis meses.

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