Álvaro Ballero revela que debe tomar importante decisión que podría cambiar su vida: «No quiero perder a mi mujer»

Álvaro Ballero volvió a llamar la atención en redes sociales. Esto después de dar a conocer que debe tomar una importante decisión y que involucra tanto su futuro profesional como su vida personal.

El ganador de «Protagonistas de la fama» utilizó sus historias de Instagram para consultarle directamente a sus seguidores sobre la posibilidad de regresar a un reality. En concreto, reveló que evalúa ser parte de «Volverías con tu ex? 3» de Mega.

Álvaro Ballero revela que debe tomar importante decisión

«¿Entro o no a VCTE3?», consultó. Además, acompañó la publicación con una encuesta en la que sus seguidores podían escoger entre «sí» y «no».

Pero Álvaro Ballero no se quedó solamente con la pregunta. En una segunda historia, explicó que está enfrentado a un complejo dilema.

«Esta es probablemente una de las decisiones más difíciles en mi vida… Aceptar la oferta y poner en juicio mi imagen, mis sueños y mi mujer. Rechazar la oferta y poner en juego mis responsabilidades financieras y mi futuro», expresó.

Posteriormente, indicó: «Lo único que sé que no quiero perder a mi mujer @valentinaveterinaria. Por ti lo doy todo, y pierdo todo también».

Es importante señalar que luego del fin de su romance con Ludmila Ksenofontova y de abandonar «Volverías con tu ex? 2», Álvaro Ballero inició un romanc con Valentina Schnitzer, conocida médica veterinaria.

La posibilidad de que el rostro de TV se sume al reality también ha dado mucho que hablar por el ámbito económico. En «Plan Perfecto» se comentó que Mega habría ofrecido cerca de 70 millones de pesos por un contrato inicial de dos semanas. De acuerdo con esa versión, el acuerdo equivaldría a unos 35 millones de pesos por semana.

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