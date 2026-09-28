«Pedí que no me renovaran el contrato»: figura de Mega confirma su salida y revela los motivos

Un popular rostro de Mega confirmó que Mega a fines de septiembre, luego de que salieran a la luz diversos rumores sobre una posible salida.

Se trata de Danilo 21, quien se encargó de aclarar la situación durante una conversación con Adriana Barrientos en «Juzgamos Y Nos Funamos».

«Amiga, pedí que no me renovaran el contrato», reconoció el influencer y creador de contenido.

Además, Danilo 21 confirmó que su último día en Mega será este 30 de septiembre.

El motivo de Danilo 21 para dejar Mega

Durante la conversación, el influencer explicó que su determinación tuvo relación con las labores que finalmente terminó realizando en la estación.

«Yo tenía un contrato que tenía ciertas cosas que yo tenía que hacer, pero a veces las condiciones no se dan para que esas cosas se den», comentó Danilo 21.

Según detalló, su trabajo terminó concentrándose principalmente en el formato React, pese a que su llegada al canal contemplaba otras funciones.

«Yo dije, pucha, estoy haciendo solamente el React, no para lo que a mí se me había contratado, que era una asesoría y otro tipo de cosas», afirmó.

Danilo 21 explicó que precisamente el área de asesoría y el desarrollo creativo son labores que le interesan dentro de la televisión. Además, recordó que anteriormente había realizado este tipo de funciones durante su paso por Chilevisión.

Pese a su salida, el creador de contenidos tuvo palabras positivas para su experiencia en Mega.

«Yo siento que me trataron muy bien en Mega, pero simplemente también uno de repente tiene que tomar como un paso al costado», sostuvo.

Por ahora, el influencer ha señalado que trabaja en nuevos proyectos digitales y que no maneja ofertas de otros canales.

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