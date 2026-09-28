«Ojalá él me perdone…»: Kurt Carrera se quiebra en vivo en «Fiebre de Canto» tras dolorosa pérdida

Un emotivo momento protagonizó Kurt Carrera durante la última emisión de «Fiebre de Canto» de CHV. El comediante terminó su presentación y previo a ser evalado no pudo contener las lágrimas.

El humorista interpretó «Perdóname» de Camilo Sesto. Tema que tuvo un significado especial para el. En este sentido, contó frente a las cámaras la difícil situación personal que había vivido durante los últimos días.

Vale señalar que Diana Bolocco se acercó rapidamente para acompañarlo y entregarle su apoyo.

«Te queremos mucho. Aquí estamos tus compañeros para levantarse y para darte ánimo», le expresó la conductora mientras lo abrazaba. Luego agregó: «Está triste y uno también tiene derecho a estar triste».

Kurt Carrera revela complejo momento

«Igual quiero explicar esto. Fue una semana muy dura para mí, se murió un gran amigo de cáncer a la sangre, fue todo muy rápido. No lo pude ir a ver por correr, por la pega. Murió antes. Perdóname, amigo querido, Jorge Soto», relató.

«Él me hizo mejor persona, para que la gente sepa que hay que querer mucho a los amigos y de repente la vida es rápida, no te deja tiempo», añadió Kurt Carrera.

Además, expresó: «Yo pensé que me iba a esperar hasta el viernes, pero falleció el viernes, lo enterramos el domingo».

La situación también llevó a Kurt Carrera a referirse directamente a la interpretación que acababa de realizar.

«Me pegó mucho la canción porque lo sentía y ojalá él me perdone por no haber ido a despedirme», expresó.

Ante esto, Diana Bolocco, los integrantes del jurado y el público le entregaron su apoyo. «Entendemos por lo que estás pasando, te vamos a acompañar», manifestó la conductora del programa de CHV.

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