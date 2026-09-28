Famoso humorista chileno es acusado de pedirle fotos íntimas a creadoras de contenido hot: «Él también manda…»

Recientemente, Gata Dolce ha dado mucho que hablar luego de que la creadora de contenido para adultos revelara un episodio que involucraría a un conocido comediante chileno.

La jove, cuyo nombre real es Naty Ortega, participó en «Transbordo», programa de Kevin Felgueras que se graba al interior del Metro de Santiago. Allí conversó sobre distintos aspectos de su vida y terminó soltando un llamativo dato sobre una figura del humor nacional.

Si bien evitó mencionar su nombre, aseguró que se trata de un rostro ampliamente reconocido y que tendría una particular forma de interactuar con mujeres que se dedican a la creación de contenido para adultos.

«Hay un comediante que le pide a las creadoras de contenido que le manden fotito, y él también manda gratis», afirmó.

La influencer fue más allá y aseguró que es muy conocido en la escena nacional.

«Es el más famoso de Chile», sostuvo.

La revelación de Gata Dolce

Según su relato, sería un humorista que comenzó a ganar notoriedad hace unos años estuvo en el Festival de Viña del Mar. También lo vinculó con un tipo de humor que se hizo conocido a través de TikTok.

«Hace humor de TikTok y yo le digo Don Mañas», explicó Gata Dolce.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención. La joven aseguró que ella misma recibió una solicitud del comediante.

«¿Y te pidió fotos a ti?», quiso saber Kevin Felgueras.

«Sí, fue lo primero que hizo y yo se las mandé de una», contestó.

Las declaraciones han dado que hablar, ya que hace un tiempo Gata Dolce protagonizó otra polémica que involucra a Diego Urrutia.

Resulta que a comienzos de este año, la creadora de contenido afirmó haber tenido un affaire con el humorista. Luego, el comediante aclaró que aquel encuentro habría ocurrido antes de comenzar su relación con Carla Jara.

Tras la publicación del momento de «Transbordo», el propio Diego Urrutia apareció en los comentarios de la publicación.

Sin confirmar ni desmentir lo relatado, escribió simplemente: «¿Ya y el cahuín?».

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