Luis Fonsi regresa a Gran Arena Monticello en 2027: fecha del evento y cómo comprar entradas

Luis Fonsi volverá a Gran Arena Monticello. El cantante puertorriqueño confirmó una nueva presentación en Chile como parte de su próxima gira internacional, «Mar Infinito World Tour».

El artista se presentará el viernes 2 de abril de 2027, desde las 21:00 horas. El show llegará con una selección de sus grandes éxitos y sus más recientes canciones.

Las entradas para esta presentación estarán disponibles desde el miércoles 30 de septiembre a las 12:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

Vale señalar que un día antes, el jueves 1 de abril, Luis Fonsi se presentará en Santander Arena, fecha que ya había sido anunciada y cuyos tickets se encuentran disponibles mediante PuntoTicket.

Una nueva gira internacional

«Mar Infinito World Tour» de Luis Fonsi comenzará el 20 de febrero de 2027 en Puerto Rico y posteriormente llevará a Fonsi por escenarios de Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

El recorrido llega en medio de una nueva etapa musical para el artista. Su sencillo «Cambiaré» alcanzó el primer lugar de los rankings Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard, mientras que «Me Despido» llegó al número uno de las radios en Chile y Argentina.

Con más de dos décadas de trayectoria, Luis Fonsi cuenta con un amplio repertorio de éxitos que incluye «Despacito», «Échame la Culpa», «Aquí Estoy Yo», «No Me Doy por Vencido» e «Imagíname Sin Ti».

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