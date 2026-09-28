Rostros de TV se unen en campaña solidaria para ir apoyo de reconocida periodista: «Me tendieron una mano en el momento más difícil»

Recientemente, surgió una campaña solidaria busca darle una mano a Chriss Mc Millan, periodista que atraviesa un complejo momento de salud desde hace más de un año y que actualmente se moviliza en silla de ruedas.

Esta iniciatuva nació de sus amigas Antonia Lira y Josefina Núñez, quien tienen una amistad con la comunicadora desde hace unos 20 años. Ambas decidieron organizar una rifa para reunir fondos destinados a sus gastos médicos y necesidades del día a día.

«En este momento no queremos que Chriss camine sola», señalaron en conversación con LUN.

Este proyecto obtuvo el apoyo de distintas figuras de televisión. Entre quienes se sumaron aparecen la meteoróloga Allison Gohler, Miguel Acuña, Martín Cárcamo y Eduardo Fuentes.

Vale señalar que la rifa contempla más de 50 premios que fueron donados para colaborar con la periodista, quien además es madre de tres hijos.

La cirugía que espera Chriss Mc Millan

Uno de los principales objetivos de Chriss Mc Millan es poder acceder a una intervención que le permita recuperar su movilidad y dejar atrás los constantes dolores.

La periodista que fue parte de Canal 13 espera realizarse la operación mediante el sistema GES en el Instituto de Neurocirugía (INCA). Según explicó, actualmente no cuenta con los recursos necesarios para someterse a una intervención de manera particular.

«No puedo operarme particular porque estoy muy endeudada con las operaciones, los tratamientos, los medicamentos», explicó.

De acuerdo a las palabras de Chriss Mc Millan , la cirugía podría ayudarla a caminar sin dolor y evitar que sus piernas continúen fallando.

Allison Gohler, quien compartió con ella durante su etapa en el matinal de Canal 13, indicó: «Ella es mamá de tres hijos y nadie merece pasar por eso».

Por su parte, Miguel Acuña puso el foco en los gastos que la familia debe seguir afrontando mientras Mc Millan continúa con su recuperación.

«Ella tiene que seguir costeando el arriendo de su casa, pagar la comida, los remedios, su marido está sin trabajo porque se hizo cargo de la casa», explicó.

Frente al apoyo recibido, la experiodista de Canal 13 agradeció públicamente las muestras de solidaridad que han llegado desde distintos lugares del país.

«Me tendieron una mano en el momento más difícil», afirmó Mc Millan.

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