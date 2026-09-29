Conmoción en la comedia chilena: muere uno de los pioneros del standup comedy en el país

Recientemente, se conoció una triste noticia para la escena de la comedia chilena. Pablo Erazo, comediante, periodista y guionista de televisión, murió a los 50 años.

La información se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. Desde allí se confirmó que está siendo despedido durante esta jornada en la parroquia San Pedro.

«Despediremos a Pablo el día de hoy martes 29 de septiembre, en la parroquia San Pedro, entre las 13:00 y las 20:00», señala la publicación.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras de la comedia y el espectáculo nacional reaccionaron en redes sociales. De este modo, sus colegas recordaron a Erazo con mensajes de cariño.

«Pablo querido, descansa», escribió Pato Pimienta. En tanto, Patricio Sotomayor indicó: «Qué triste noticia , que nos duele e impacta a todos los que trabajamos con el y lo conocimos».

Incluso, el locutor de RadioActiva, Víctor Aranda «Pelo Verde» le dedicó unas palabras. «Pero que triste noticia, hace meses atrás hablamos. Me habló de los proyectos musicales de su Eracín, su hijo. Toda La Paz para la familia en este difícil momento», expresó.

Un nombre ligado a los inicios del stand up en Chile

Pablo Erazo tuvo un papel importante en la llegada del stand up comedy a la televisión chilena. En 2005 participó en la creación de SCA (Sociedad de Comediantes Agtnónimos), espacio emitido por Vía X y considerado uno de los primeros programas televisivos dedicados al género en el país.

En aquel proyecto compartió con varios comediantes que posteriormente alcanzarían gran reconocimiento. Entre ellos estuvieron Sergio Freire, Juan Pablo Flores, Nathalie Nicloux y Patricio Pimienta, varios de quienes luego formarían parte de «El Club de la Comedia».

También trabajó como libretista de Ricardo Meruane, para su presentación en el Festival de Viña del Mar 2016.

Además, ambos colaboraron en «Gracias no se molesten», programa de Vía X.

Durante los últimos años, Erazo continuó ligado al mundo de las comunicaciones. Era periodista titulado de la Universidad de Chile, institución a la que ingresó en 1997.

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