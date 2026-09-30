Exchico Rojo se sincera sobre sus adicciones y lanza potente descargo: «Me vetaron en la televisión»

Recientemente, Pablo Vargas onocido por su paso por «Rojo, Fama Contrafama» (TVN) habló publicamente sobre sus problemas de adicción y contó las dificultades que encontró para continuar con su carrera después de su exposición televisiva.

La confesión ocurrió durante su participación en el podcast «Y nos fuimos a la capilla», espacio conducido por Carolina Soto y María Jimena Pereyra. Allí, el bailarín repasó distintos momentos de su trayectoria.

Durante la conversación, Pablo Vargas decidió referirse directamente a sus problemas de adicción. «Yo he tenido problemas de adicciones, y esta es primera vez que lo digo, pero no he ido a la tele a decirlo», reconoció. Además, agregó: «Yo no lo haría».

Pablo Vargas revela complicaciones que enfrentó tras su paso por la TV

El bailarín también se refirió al camino que intentó seguir después de su paso por los programas de televisión. Según relató, estudió periodismo y buscó oportunidades para desarrollarse profesionalmente en el área de las comunicaciones.

Sin embargo, su pasado televisivo habría sido un obstáculo al momento de buscar una práctica profesional. El exintegrante de «Rojo, Fama Contrafama» aseguró que recibió varios rechazos cuando intentó ingresar a departamentos de prensa. «A mí me vetaron en la televisión, mucho», sostuvo.

Además, expresó: «Nadie me dio práctica en Chile (…) Fui a prensa, porque mi tesis fue de investigación y me dijeron: ‘No, porque tú estás muy asociado a la entretención'».

«Y esos mismos que me dijeron no, hoy están todos animando matinales», añadió Pablo Vargas.

Además, el exparticipante del programa de TVN también entregó detalles sobre su presente y reconoció que atraviesa un periodo complicado.

«Ahora no es un buen momento. Estoy lesionado, con depresión, etc. Y critíquenme, eso me da fuerza», expresó.

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