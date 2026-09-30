Festival de Viña 2027: filtran los primeros nombres que llegarían a la Quinta Vergara

A meses de que se desarrolle el tan esperado Festival de Viña 2027, ya comenzaron a aparecer los primeros nombres que podrían formar parte de la parrilla del certamen.

La información surgió en Plan Perfecto, donde el panelista Patricio Sotomayor se la jugó con tres posibles artistas que según él, se presentarían en la Quinta Vergara.

Filtran a los tres primeros artistas que llegarían al Festival de Viña 2027

Uno de los nombres que mencionó corresponde a una reconocida cantante italiana que ya conoce de sobra al público viñamarino: Laura Pausini.

Recordemos que la intérprete italiana se presentó por primera vez en el Festival de Viña en 1997. Posteriormente, regresó al certamen en 2014, consolidando su vínculo con el público chileno a través de sus principales éxitos y su propuesta ligada al pop y las baladas románticas.

La música urbana también tendría un representante internacional en la próxima edición del festival. De acuerdo con la información entregada por Sotomayor, Arcángel sería otro de los nombres considerados.

El cantante puertorriqueño ya tuvo una participación en la Quinta Vergara. En marzo de 2019 apareció durante la última jornada del certamen como invitado de Bad Bunny y ahora llegaría con un espectáculo propio.

El tercer nombre entregado por el panelista corresponde a un esperado dúo nacional.

Se trata de Los Vásquez, quienes han estado en conversaciones para llegar al festival en versiones anteriores, aunque sin concretar su presencia. Según lo señalado en el espacio Plan Perfecto, esta vez las negociaciones habrían avanzado y el dúo estaría entre los artistas contemplados para el Festival de Viña 2027.

Por otro lado, es importa señalar que la próxima edición del certamen tendrá como animadores a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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