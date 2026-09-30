Revelan cuánto pudo ganar Tonka Tomicic en plataforma para adultos: Daniella Chávez sorprendió con millonaria estimación

Recientemente, Tonka Tomicic dio mucho que hablar tras recordar los más de dos años alejada de la televisión. En este sentido, confesó que durante ese tiempo, comenzó a buscar distintas alternativas para generar ingresos.

Una de ellas llamó especialmente la atención. La animadora contó que llegó a considerar la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans y que incluso se juntó con Daniella Chávez.

La idea, según relató, fue más allá de una simple conversación. La comunicadora decidió investigar cómo funcionaba el negocio.

«Empecé a calcular. Me llegué a juntar hasta con Daniella Chávez. No, si hice una investigación de mercado. Porque estaba sin pega», relató Tonka Tomicic en el programa radial.

La animadora también mencionó otras opciones que evaluó mientras buscaba una forma de generar ingresos. Entre ellas estuvo trabajar como conductora de Uber.

La millonaria cifra que Tonka habría podido recibir

La particular confesión luego fue comentada en «Hay que decirlo». Y la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez se comunicó con Daniella Chávez para conocer cuánto podría haber ganado la animadora.

De acuerdo con lo explicado por la panelista del programa, Chávez realizó una estimación considerando la popularidad de Tomicic. La proyección contemplaba, además, contenido sin fotografías explícitas.

«Según lo que ella estima, la Tonka en su primer mes, abriendo un OnlyFans solo con fotos sugerentes ganaría 250 millones de pesos», señaló la periodista.

Además, la cifra aumentaba considerablemente al proyectarla durante un periodo más extenso.

«La Daniella dice que, según lo que ella estima, en los primeros seis meses de OnlyFans la Tonka podría haber ganado 1.500 millones de pesos», agregó Cecilia Gutiérrez.

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