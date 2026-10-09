«Poder cumplir ese sueño de infancia…»: Loyaltty lanzó «Cheetah House» y adelantó detalles de su nueva era musical
La artista conversó con RadioActiva durante el lanzamiento de "Cheetah House", un proyecto que rescata la estética de los 2000, pero a su modo.
Este jueves, Loyaltty estrenó su nueva canción titulada «Cheetah House» y RadioActiva estuvo presente en el lanzamiento. Instancia, en la que la cantante entregó detalles sobre su nueva etapa musical.
La intérprete apuesta por una estética inspirada en películas juveniles de los 2000 que veía durante su infancia y que ahora lleva a su carrera.
La nueva era musical de Loyaltty
«Es un proyecto enorme, que en verdad toma muchas», explicó Loyaltty.
Además, indicó: «Creo que es un concepto que se puede expandir muchísimo y va a tomar tanto mis shows, mi música, el estilo de vestir, de todo».
«También nos trajimos un poco la era de los 2000 para acá, pero también quería actualizarla, porque hay cosas que me gustan más personalizadas, como a mi estilo», añadió la cantante.
«Es una etapa en la que solamente quiero disfrutar, pasarla bien y ser feliz», afirmó.
Loyaltty reveló que parte de este concepto está conectado con un deseo que tenía desde pequeña.
«Siempre quise, de chiquitita, ser parte de una casa sororidad o tener ese tipo de estética, ese tipo de vida», recordó.
Por eso, llevar esa idea a su proyecto actual representa mucho más que una decisión estética. «Entonces ahora poder cumplir ese sueño de infancia es muy entretenido», concluyó la cantante.
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