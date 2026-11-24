Lyon La F continúa dando que hablar. El cantante fue uno de los artistas invitados al KATTARENA, el multitudinario espectáculo de Katteyes que se realizó el pasado 19 de noviembre en el Santander Arena y reunió a cerca de 15 mil personas.

En esta instanncia, el artista urbano compartió escenario con Katteyes, King Savagge, Lewis Somes para interpretar «PASAJERO», una de las colaboraciones chilenas que ha conseguido mayor repercusión durante los últimos meses.

La presentación permitió llevar el éxito a un escenario masivo y conectar con miles de fanáticos que corearon uno de los temas más populares de la música urbana nacional.

El éxito de «PASAJERO» y la proyección de Lyon La F

El éxito de la canción también se refleja en sus números digitales. Actualmente, «PASAJERO» acumula más de 81 millones de reproducciones a nivel mundial y ha conseguido importantes posiciones en las listas musicales.

En YouTube Chile, el sencillo llegó al segundo lugar del ranking semanal, puesto que mantuvo durante cinco semanas. Además, permaneció dentro de la lista durante un total de 21 semanas.

Spotify también fue escenario de su éxito. Allí, la colaboración alcanzó el puesto número 11 del Top Songs semanal en Chile, consolidándose entre las canciones más escuchadas del país.

Detrás de este fenómeno está Lyon La F, nombre artístico de Franco Leandro Rodríguez Salinas, cantante oriundo de La Serena que comienza a destacar entre las nuevas figuras del género urbano chileno.

Su crecimiento también se ha visto impulsado por otros lanzamientos. «DEJA QUE EL MUNDO SE ACABE» ya supera los 76 millones de reproducciones, mientras que «NEBULA» consiguió ingresar al Top 10 de Spotify Chile.

Además, Lyon La F cuenta con colaboraciones con exponentes como El Bai, Nickoog CLK, Tobal MJ y más.

Con su aparición en el KATTARENA, Lyon La F sumó una nueva experiencia ante un público masivo y llevó uno de sus mayores éxitos a uno de los escenarios más importantes de la música chilena.

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