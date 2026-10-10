«No es la primera vez que tú tomas un celular y das por cierta una noticia que te llegó de una persona, (…) que miente descaradamente»

Un tenso momento se vivió durante la última emisión de Primer Plano, luego de que Fran García-Huidobro cuestionara públicamente a Sergio Rojas por difundir un rumor relacionado con su amigo y compañero de canal, Julián Elfenbein.

La polémica se originó en Que te lo digo, donde el periodista aseguró que la conductora habría protagonizado un enfrentamiento durante una visita al animador, quien se encuentra en una clínica psiquiátrica por problemas de salud mental.

Ante estos antecedentes, la conductora de Chilevisión decidió abordar directamente el tema y recordó el conflicto que mantuvo anteriormente con el rostro de Zona Latina.

Fran García-Huidobro con todo contra Sergio Rojas

Al tomar la palabra, Fran García-Huidobro explicó: “Nosotros hemos tenido varios encontrones, la mayoría de ellos resueltos de manera bastante civilizada y cordial”.

“Pero la última pelea que yo tuve contigo ocurrió porque tú leíste un mensaje en tu teléfono y quisiste convertirlo en una noticia (…) fue lo de mi querido amigo Julián”, agregó.

Además, recordó la explicación que Sergio Rojas le habría entregado en ese momento. Según relató, el periodista justificó la publicación con el argumento de que había recibido la información a través de su celular.

Sobre ese punto, la conductora sostuvo: “Y yo, ¿qué te dije?, que eso no correspondía cuando una persona estaba pasando una situación delicada (…) no entremos en detalles, tú me hablaste del cariño que le tenías a Julián, entiendo que, por lo pronto, me ofreciste disculpas y entiendo que también lo hiciste al aire”.

Durante el intercambio, Sergio Rojas explicó que la información apuntaba a un supuesto enfrentamiento entre Fran García-Huidobro y otra persona que habría acompañado a Julián Elfenbein en la clínica.

Sin embargo, la conductora lo cuestionó: “Pero no es la primera vez que tú tomas un celular y das por cierta una noticia que te llegó de una persona, que tú sabrás el nombre y el apellido, pero que en este caso miente descaradamente”.

Criticó a «¿Qué te lo digo?»

Posteriormente, insistió en que el supuesto incidente nunca ocurrió y recalcó: “Eso es falso y tú lo sabes. Es una mentira horrible no sobre mí”.

La animadora también cuestionó que la historia se convirtiera en una polémica, considerando su antigua amistad con Elfenbein. En esa línea, planteó: “¿Qué tendría de particular, de ser cierto, que yo, que conozco a Julián hace 35 años, lo hubiera ido a ver? Nada”.

“El cahuín sería que había otra persona que yo habría echado. Bueno, el cahuín se desarma desde el momento en que Julián no puede recibir visitas”, agregó.

Finalmente, Fran García-Huidobro cuestionó la dinámica del equipo del periodista y lanzó: “Tú no estás solo, está la Paula Escobar y Luis Sandoval (…) pero tienes dos personas que te aplauden hasta los pedos, no tienes a nadie que te lleve la contra o que te haga el contrapunto”.

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