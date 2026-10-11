La inesperada reacción de Leo Rey a la denuncia de Alexítico: Le dejó un particular mensaje

Leo Rey reaccionó en redes sociales luego de que se conociera la querella que presentó Alexítico en su contra. El cantante respondió con breves mensajes dirigidos a su antiguo compañero de La Noche.

El conflicto volvió a tomar fuerza después de la presentación de Leo Rey en la Gran Fonda de Chile, en el Parque O’Higgins. Ahí fue donde lanzó la frase contra el fundador de la banda que rápidamente se viralizó.

Según informó T13, la defensa de Alexis Morales presentó la acción judicial ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La querella solicita una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a cerca de $1,5 millones de pesos.

La inesperada reacción de Leo Rey a la denuncia de Alexítico

La acción legal apunta principalmente a unas declaraciones que el cantante realizó en un capítulo de La Junta. Leo Rey se refirió a Alexítico en aquella instancia: “tiene que chuparlo bien chupado, primero. Pero bien chupado… Chúpelo. Bien chupado”.

Según el documento judicial, la defensa de Alexítico considera que el comentario constituye una ofensa de carácter sexual “totalmente humillante y que busca mancillar la honra y dignidad” del músico.

Además, la querella sostiene que estas declaraciones formarían parte de una conducta “hostil, beligerante, ofensiva, vulgar y burlesca” que Leo Rey habría mantenido hacia su excompañero.

Tras conocerse los detalles de la acción judicial, el intérprete decidió reaccionar a través de las redes sociales. En una publicación de T13 en Instagram, donde informaron sobre la querella, Leo Rey dejó un breve comentario: “Bendiciones alexinico”.

El cantante también comentó una publicación de CHV Noticias relacionada con la demanda, donde volvió a dirigirse a Alexítico con un mensaje sarcástico: “Bendiciones Alexítico tqm”.

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