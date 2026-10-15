Nicole Moreno desconcertó a Roberto Cox con inesperada confesión en vivo: «Estoy nervioso en este momento…»

Nicole Moreno y Roberto Cox protagonizaron unl llamativo momento en el programa digital «Nada que perder», de Once Stream.

Todo comenzó cuando la modelo, también conocida como Luli hablaba de su presente sentimental y reconocía que sigue soltera. «No he encontrado a la persona», comentó.

En este sentido, el co-conductor Nicolás Cabargas recordó una confesión que la fisicoculturista hizo semanas atrás en el reality «¿Volverías con tu ex?». En aquella ocasión, le preguntaron por algún famoso chileno que le pareciera atractivo y ella mencionó a Roberto Cox, con quien compartió en un capítulo de «La Divina Comida».

«Lo voy a desperfilar», mencionó riendo en aquella oportunidad. «Encuentro muy interesante e inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión y todo: Roberto Cox», señaló entonces. «Por ahí va mi target», continuó.

Y ahora Nicole Moreno reconoció sus dichos, aunque admitió que «se me había olvidado eso».

La conversación entre Nicole Moreno y Roberto Cox

Frente a esto, Roberto Cox le preguntó a la modelo: «¡¿Eso dijiste de mí, Nicole?!».

«Pero no te desperfilo acá… ¿Eso dije? ¿Que “por ahí va mi target”?… Wow, qué foerte», respondió Nicole Moreno.

Roberto Cox le consultó si acaso se arrepentía de lo que dijo en el reality, a lo que Luli aseguró que no.

En este sentido, Nicolás Cabargas intervino para bromear con la reacción del comunicador: «Se puso nervioso, se puso un poquito rojito».

«No me esperaba estar en el target de Nicole… wow», reconoció el periodista.

Luego, Luli señaló: «La verdad es que todo lo que dije ahí es porque lo pensé… y lo sigo pensando, obvio. Como periodista y comunicador, la verdad que lo encuentro bueno: súper inteligente, power y un futuro tremendo».

Posteriormente, Nicolás Cabargas le conusltó si lo encuentra guapo. Frente a esto, tras un breve silencio, Nicole Moreno tomó la palabra y fue directa: «¿Puedo responder?… Es un chico apuesto, guapo. Si digo que ‘no’ estaría mintiendo. No tan sólo guapo, inteligente, me encanta… o sea, me encanta su versatilidad».

Esto no pasó desapercibido para Roberto Cox, quien mencionó: «Estoy nervioso en este momento. Nunca pensé que Nicole me diría esto y menos así de frente».

Posteiormente, Nicole Moreno indicó: «¿Y por qué me preguntan a mí y a él nada?».

«Porque tú eres la invitada. Cuando tengas tu podcast nos invitas y preguntas lo que quieras», respondió Roberto Cox entre risas.

Luego el periodista indicó que estaba enterado de las palabras de Luli en el reality de Mega. «;e llamó mucho la atención cuando dijo que ‘espero no desperfilarlo'», aseguró.

Además, aprovechó la instancia para expresarle su admiración a la modelo, a quien calificó como «un ejemplo a seguir».

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