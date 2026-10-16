Exposición gratuita en Parque Arauco invita a reflexionar sobre el cáncer de mama: cuándo y dónde es

La exposición «Walk for Her» llegó a Parque Arauco con una propuesta que combina arte, testimonios reales y concientización sobre el cáncer de mama.

La muestra reúne tres esculturas de perros intervenidas por artistas chilenas y busca visibilizar la importancia del apoyo emocional durante el proceso que enfrentan las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad.

La iniciativa estará disponible de forma gratuita hasta el 28 de octubre en la Plaza Oriente del centro comercial. A través de las obras y las historias de sus protagonistas, invita a reflexionar sobre el rol que pueden tener las mascotas en momentos difíciles.

La exposición se enmarca en el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Su propuesta pone el foco en los vínculos afectivos y las distintas formas de acompañamiento que pueden marcar una diferencia durante la enfermedad.

Las obras que forman parte de «Walk for Her»

La muestra contempla tres esculturas intervenidas por las artistas chilenas María Jesús Urrutia, María Paz Soffia y Daniela Fuchslocher. Cada una desarrolló una interpretación diferente sobre el cuidado y el vínculo entre las personas y sus mascotas.

Urrutia abordó el acompañamiento a través del acto de alimentar y cuidar. Soffia, en tanto, destacó la presencia fiel de los perros en la vida cotidiana. Por su parte, Fuchslocher se inspiró en el micelio, una red de filamentos que conecta y nutre los ecosistemas, para representar los vínculos que sostienen a una persona durante un proceso complejo.

Las esculturas están acompañadas por testimonios de mujeres que encontraron en sus mascotas una fuente de afecto y contención mientras enfrentaban el cáncer de mama.

La exposición también busca reconocer la importancia de las redes de apoyo, como la familia, las amistades, las organizaciones y los equipos de salud. En ese sentido, la iniciativa aclara que las mascotas no reemplazan los cuidados médicos, pero pueden cumplir un papel significativo en la experiencia emocional de las pacientes.Una iniciativa para visibilizar el acompañamiento

Desde Corporación Yo Mujer destacaron la necesidad de ampliar la conversación sobre el cáncer de mama, considerando tanto la detección temprana como el apoyo emocional que necesitan las mujeres y sus familias.

«Esta exposición busca poner el foco en una idea simple pero profunda: acompañar importa. A veces es una amiga, una familia, un equipo de salud, una organización o una mascota», señaló Pamela Baeza, psicóloga y coordinadora técnica de la corporación.

La iniciativa también contempla una donación de Hush Puppies para contribuir al trabajo de orientación, acompañamiento y creación de comunidad que desarrolla la organización.

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