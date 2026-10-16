La Fiesta del Memo vuelve en 2027: fecha, lugar y venta de entradas

La Fiesta del Memo ya tiene fecha para su próxima edición. El popular evento musical confirmó que regresará el sábado 17 de abril de 2027 al Club Hípico de Santiago, recinto que volverá a recibir a miles de asistentes en una jornada marcada por la música, el baile y la fiesta.

La próxima versión de esta producción genera gran expectación. Una de las principales incógnitas es el listado de artistas que subirán al escenario, aunque la organización adelantó que próximamente revelará un «line up histórico».

La propuesta buscará reunir distintos estilos musicales, con especial presencia de la cumbia, la música tropical, los sonidos urbanos y los ritmos latinos.

Se acerca una nueva versión de La Fiesta del Memo

Con más de una década de trayectoria, La Fiesta del Memo se ha presentado en importantes escenarios de Santiago. Entre ellos figuran Kmasú, el Teatro Caupolicán y más.

Durante sus distintas ediciones, el evento ha contado con figuras nacionales e internacionales. Entre los artistas que han formado parte de su historia destacan Tito El Bambino, Ke Personajes y Wisin.

Para 2027, la organización pretende mantener la identidad del encuentro, con una experiencia que combine música en vivo, baile y celebración popular. Además, busca seguir creciendo y consolidarse como uno de los grandes festivales de música latina en Chile.

Vale señalar que la venta de entradas comenzará el martes 3 de noviembre a través de Passline. Los artistas y otros detalles del evento se anunciarán próximamente.

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