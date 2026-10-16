Atardeceres celebra cinco años con DJ Tennis en Santiago: revisa dónde y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos de la música electrónica! Atardeceres festejará su quinto aniversario este sábado 17 de octubre con una extensa jornada que tendrá como protagonista a DJ Tennis, reconocido artista internacional y uno de los nombres destacados de la escena.

El encuentro se realizará en el Anfiteatro Pablo Neruda, ubicado en Parquemet, un espacio que tiene un significado especial para el proyecto. Allí nació Atardeceres y, cinco años después, regresará al lugar donde comenzó su historia.

La fiesta comenzará a las 18:00 horas y se extenderá hasta las 04:30 de la madrugada. En total, serán más de 10 horas de música, con artistas invitados y una propuesta que combinará sonidos electrónicos, naturaleza y el ambiente del atardecer.

Atardeceres celebrará sus cinco años

Uno de los aspectos destacados de esta edición será su registro audiovisual a cargo de Mixmag Latinoamérica. La reconocida plataforma de música electrónica grabará la jornada para compartir la experiencia del evento con una audiencia internacional a través de YouTube.

De esta manera, el aniversario también buscará proyectar la energía de la escena electrónica chilena más allá de sus fronteras, en una celebración que reunirá música, paisajes y comunidad.

Quienes quieran vivir esta experiencia podrán adquirir sus entradas a través del sistema Passline.

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