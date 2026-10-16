«Fui infiel, lo sabe todo Chile»: reconocida periodista chilena recuerda complejo momento y cómo lo conversó con sus hijos

Mariela Sotomayor estuvo presente en el el programa «Mamá por Siempre», espacio conducido por María Luisa Godoy, donde recordó un complejo momento personal.

La comunicadora mantuvo durante cerca de 12 años una relación con Felipe Salinas. Sin embargo, anteriormente ya ha contado que vivió situaciones de violencia física, psicológica y verbal durante ese periodo.

Mariela Sotomayor se sincera

En la conversación con María Luisa Godoy, Sotomayor profundizó en cómo enfrentó una separación que estuvo marcada por la exposición pública y que también involucró a sus hijos.

La conductora le consultó: «¿Cómo lidiaste tú con una separación tan bullada y expuesta? ¿Cómo le explicas a los hijos, no satanizas al papá y cómo los proteges?».

Ante esto, Mariela Sotomayor explicó que optó por hablar abiertamente con ellos. «He tenido que ser brutalmente honesta, yo les dije que yo había luchado por ser feliz», indicó.

Además, expresó: «¿Sabes qué es lo que hago? Lo converso cada cierto tiempo, harto. Yo fui infiel, lo sabe todo Chile y ellos también lo saben. Al principio fue terrible», expresó.

También recordó que, cuando decidió contar públicamente lo que había vivido durante su relación, sus hijos ya estaban expuestos a distintos antecedentes sobre el conflicto familiar.

«Cuando conté lo que me había pasado, fue como el último capítulo de una teleserie como de narcos. Pero ellos también vivieron eso y no había cómo no decirles», mencionó Mariela Sotomayor.

Asimismo, expresó: «Ellos escucharon muchas cosas, entonces yo tuve que ir de a poquito diciéndoles que con su papá hace tiempo que estábamos mal (…) también les tuve que explicar que en esta otra persona yo había encontrado a alguien que me había dado el apoyo».

Vale señalar que actualmente Mariela Sotomayor está trabajando en una agencia de comunicaciones.

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