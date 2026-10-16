Recientemente, Botota Fox, cuyo nombre real es José Miguel Navarrete tomó una importante decisión. Resulta que anunció que recurrirá a un pellet para dejar el alcohol.

A través de sus historias de Instagram, la comediante explicó que ya cumplió con una parte importante del proceso. Según detalló, se realizó los exámenes médicos correspondientes y ahora espera que le instalen el dispositivo.

La noticia se conoce luego de una polémica que protagonizó en redes sociales. Hace unos días, Botota Fox recibió críticas por un comentario ofensivo que publicó en X sobre una posible candidatura presidencial de Michelle Bachelet en 2030. Posteriormente, eliminó el mensaje y respondió a los cuestionamientos de los usuarios.

Botota Fox explicó por qué quiere dejar el alcohol

La transformista decidió hablar abiertamente sobre las razones que la llevaron a buscar una alternativa para modificar sus hábitos.

En este sentido, Botota Fox reconoció que el consumo de alcohol comenzó a traerle consecuencias negativas. Por eso, aseguró que quiere poner límites y asumir esta etapa con mayor responsabilidad.

«Me voy a poner el pellet porque ya basta de mandarme cagás curado, hay que madurar», indicó en sus historias de Instagram.

También manifestó que siente que llegó el momento de tomar medidas y avanzar hacia una nueva etapa personal.

«Creo que es tiempo, como les decía, de ir cambiando, de ir madurando y todo eso», continuó.

Botota Fox no pretende mantener esta experiencia en privado. Señaló que contará a sus seguidores cómo evoluciona el proceso y qué significa para ella tomar esta decisión.

«Les voy a estar contando mi experiencia con el pellet», mencionó.

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