Máximo Menem inició un romance con mujer 12 años mayor y así reaccionó Cecilia Bolocco: atención a sus palabras

Recientemente, en el de estreno de Vértigo de Canal 13 Cecilia Bolocco entregó detalles de la relación de su hijo, Máximo Menem, con Karen Blau, su nueva pareja.

Todo ocurrió en la sección «La pregunta del pueblo», donde la ex Miss Universo tuvo que responder una consulta sobre el romance que su retoño confirmó esta semana.

Vale señalar que la noticia dio que hablar debido a que la mujer es 12 años mayor que Máximo Menem.

Lejos de mostrarse preocupada por este aspecto, Cecilia Bolocco se tomó el tema con humor. «Creo que esto es genético, se heredan los gustos», comentó la animadora.

Posteriormente señaló: «Solo siento una gran emoción de ver a mi niño feliz. Lo veo en paz, lo veo tranquilo. Al final, la edad es un número».

Las palabras de Cecilia Bolocco sobre la pareja de Máximo Menem

Durante la conversación, Cecilia Bolocco también tuvo palabras para Karen Blau. Además, valoró el efecto que esta relación ha tenido en su hijo, quien actualmente tiene 22 años.

«Son muy parecidos los dos y siento que ella le ha traído a Máximo una tranquilidad, porque los 22 años son difíciles. Él ahora está estudiando una carrera», explicó.

«Él no lo ha pasado bien en su vida. Ha tenido momentos complejos. Siempre fue muy maduro, le costaba encajar en los típicos grupos de su edad. Creo que hacen una linda pareja», finalizó Cecilia Bolocco.

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