Tras el fenómeno viral de «Aura»: Yaluna sorprende con el lanzamiento de «Renata o Plata»
El va por un nuevo éxito con "Renata o Plata", su segundo single, luego del gran alcance que tuvo su primer tema.
Yaluna dio un nuevo paso en su carrera musical con el lanzamiento de «Renata o Plata», su segundo single, el que está disponible desde este 14 de octubre en todas las plataformas digitales.
El creador de contenido chileno apuesta por seguir conquistando al público con una propuesta urbana que mezcla ritmo, personalidad y una identidad propia.
Vale señalar que Yaluna es uno de los protagonistas del movimiento del «Pop Flaite», el que rescata sonidos ochenteros, pero con letras renovadas y más cercanas al mundo urbano.
El joven comenzó su camino en la música junto a su amigo Pablo Antonio, con quien lanzó «Aura». La canción se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales y también tuvo gran éxito en plataformas digitales. Además, su repercusión llegó a otros países.
El éxito del tema marcó un antes y un después para Yaluna, quien decidió tomarse la música con mayor profesionalismo. En las últimas semanas, el adelanto de su nueva canción también ha ganado popularidad en redes sociales, donde sus seguidores han compartido videos utilizando el sonido.
Yaluna apuesta por «Renata o Plata» tras el éxito de «Aura»
El nuevo llega acompañado de un videoclip. La pieza audiovisual presenta una propuesta dinámica y moderna, pensada para acompañar la energía de la canción.
La popularidad de Yaluna también está ligada a su trayectoria como influencer. Sus transmisiones en Kick, donde comparte con amigos, invitados y su inseparable lorito, le permitieron construir una comunidad que ahora sigue de cerca su faceta musical.
Hace un tiempo, el joven visitó RadioActiva junto a Pablo Antonio tras el lanzamiento de «Aura». En esa oportunidad, conversó sobre el llamado «pop flayte» y destacó uno de los elementos que, a su juicio, caracteriza a este movimiento: la elegancia.
«Es un movimiento bonito y algo que lo caracteriza harto es la elegancia. Por ejemplo, si uno llega a un lado elegante o llegáis con ternito, una camisita, ya te veis diferente», explicó.
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