Kidd Voodoo confirma gira nacional: revisa las fechas, ciudades y cuándo inicia la venta de entradas

Kidd Voodoo sorprendió a sus fanáticos con un anuncio que llega justo después del estreno de último tema titulado «SENSACIONESS»

Resulta que confirmó su próxima gira nacional, bautizada como «OJITOS VERDES TOUR 2027», con siete presentaciones programadas a lo largo de Chile.

El recorrido comenzará el viernes 1 de enero de 2027 en Santiago, donde participará en una fiesta de Año Nuevo en el Parque Ciudad Empresarial. Luego, el cantante llegará a Viña del Mar para presentarse el sábado 9 de enero en la Quinta Vergara.

La agenda continuará en Concepción. Allí, el intérprete actuará el sábado 30 de enero en el Estadio Ester Roa, antes de trasladarse hasta San Francisco de Mostazal, donde ofrecerá un espectáculo el sábado 6 de febrero en Gran Arena Monticello.

El tour seguirá el sábado 13 de febrero en Coquimbo, con un show en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y más adelante, el artista se presentará el domingo 28 de febrero en la explanada del Casino Enjoy de Antofagasta.

Finalmente, Kidd Voodoo cerrará esta etapa de su recorrido por el país el sábado 6 de marzo en la cancha 2 del Estadio Germán Becker, en Temuco.

Kidd Voodoo prepara una nueva era musical

La gira también marcará el inicio de una etapa artística vinculada a «OJITOS VERDES», el próximo álbum del cantante, cuyo estreno está previsto para las próximas semanas. En ese contexto, «SENSACIONESS» aparece como uno de los adelantos de esta nueva era.

De este modo, se espera que el espectáculo cuenta con una puesta en escena renovada. Además, de temas de su nuevo disco y también de los éxitos que han marcado su carrera.

El anuncio llega después de una etapa en la que el artista ha conseguido convocar a miles de personas en distintos recintos y estadios, tanto en Chile como en el extranjero.

En cuanto a las entradas, la venta comenzará el lunes 19 de octubre a las 12:00 horas. Los fanáticos deberán estar atentos a los canales oficiales del artista y de los eventos para conocer los detalles de la venta.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google