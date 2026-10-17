Vasco Moulian lanzó dura critica a Leo Rey tras frase viral contra Alexítico: «En este país estamos todos cag… de la cabeza…»

Vasco Moulian entregó su opinión sobre la polémica entre Leo Rey y Alexítico, luego de cuestionar la repercusión que ha tenido la frase que el cantante le dedicó a su excompañero de La Noche.

Durante una nueva edición de Primer Plano, el panelista de Chilevisión reflexionó sobre la controversia y las consecuencias que ha enfrentado Alexis Morales, nombre real de Alexítico, quien recientemente denunció amenazas a través de redes sociales.

En ese contexto, Vasco Moulian manifestó su desacuerdo con lagran mayoría de la gente. Esto, ya que no está de acuerdo con lo que generó Leo Rey con su viral frase durante Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins: “Yo no he sido cómplice y perdona que te interrumpa a Fran”, señaló el jurado de Fiebre de Canto durante la conversación.

Vasco Moulian lanzó dura critica a Leo Rey tras frase viral contra Alexítico

El panelista fue más allá y criticó: “Encuentro que en este país estamos todos locos y estamos todos cagados de la cabeza de hacerle un homenaje a un huevón que manda a chu… a otro”, lanzó sin filtro Vasco Moulian.

Además, cuestionó que Leo Rey fuera el ganador de la nueva temporada de Vértigo, el estelar de Canal 13 que regresó a la televisión. El panelista señaló al respecto: “Y además, ganador de un programa con más popularidad. Hay cosas que me cuestan entender y esto es una de ellas”, afirmó durante el espacio televisivo.

Finalmente, Vasco Moulian planteó: “Este es un tema realmente como para analizarlo más profundamente, del éxito que ha tenido este tipo con una frase tan desafortunada como la que dijo”, concluyó.

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