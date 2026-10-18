«Me siento culpable…»: Cuco Cerda reveló cómo fue el accidente que sufrió Daniela Aránguiz en Vértigo

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda vivieron un complejo momento durante las grabaciones de Vértigo Extremo, luego de que la panelista sufriera una fisura en una costilla mientras participaba en una actividad de defensa personal.

Aunque la exchica reality ya había contado que necesitó atención médica tras el incidente, ahora fue su pareja quien entregó nuevos antecedentes sobre lo ocurrido y reconoció que todavía siente culpa por la lesión.

En conversación con la plataforma Ojo a la Tele, el participante del programa habló sobre su experiencia en las grabaciones y también se refirió a su relación con Daniela. Fue en ese contexto cuando recordó el accidente que protagonizaron.

Al comentar cómo le había ido en el amor durante esta experiencia, Cuco Cerda sorprendió con una confesión: «Me fue bien en el amor… Bueno, más o menos. Tuve un conflicto, le quebré una costilla«.

Cuco Cerda reveló cómo fue el accidente que sufrió Daniela Aránguiz en Vértigo

Posteriormente, el joven explicó que el incidente ocurrió mientras Daniela Aránguiz participaba en una actividad en la que aprendía técnicas de defensa personal.

Al recordar cómo se desarrolló la situación, Cuco Cerda explicó: «Le estaban enseñando defensa personal. Le hice una llave sin querer y se hizo la fuerte, me dijo ‘no sales de aquí‘. Me tenía ahí, así que hice un poquito más de fuerza y ahí van a ver lo que pasó, porque, horrible».

Cuco Cerda reconoció: «Me sentí culpable. Hasta ahora me siento culpable«.

Pese a ello, insistió en que nunca tuvo la intención de lastimar a su pareja y recalcó que todo fue un accidente.

Para cerrar, el joven se refirió a los registros audiovisuales del momento y señaló: «Pero bueno, fue un accidente. Está todo grabado, heavy«.

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