Mineduc confirma suspensión de clases en 10 comunas de la Región Metropolitana para este martes 20 de octubre: revisa cuáles son

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión de clases para este martes 20 de octubre en establecimientos educacionales de 10 comunas.

La decisión responde a la emergencia climática que afecta a estas zonas, las que están bajo alerta roja por riesgo de aluviones.

de aluviones que enfrentan estas zonas, las cuales se encuentran bajo alerta roja. La medida abarca a los recintos de educación parvularia, básica y media de las comunas afectadas.

Revisa las comunas con suspensión de clases este martes 20 de octubre

El Mineduc dio a conocer que las siguientes comunas tendrán suspensión de clases este martes: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina,

La suspensión busca resguardar a las comunidades educativas frente a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona. El riesgo de aluviones motivó la aplicación de esta medida preventiva en los sectores bajo alerta roja.

En este sentido, es recomendable que las familias y los estudiantes de las comunas afectadas se mantengan informados sobre la evolución de la emergencia. También es importante revisar los canales oficiales de cada establecimiento educacional para conocer cualquier actualización relacionada con las actividades escolares.

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