Mon Laferte sorprende a Chile con importante petición: «Tiene que estar…»

Desde hace tiempo que muchos fanáticos están pidiendo a María José Quintanilla en el Festival de Viña.

La cantante chilena viene de realizar dos conciertos en el Santander Arena y todavía le queda uno por hacer.

Y en su segundo concierto, la artista protagonizó un especial momento junto a Mon Laferte, quien la acompañó en el escenario.

En medio del espectáculo, la intérprete de «Amárrame» se unió al público para pedir la presencia de María José Quintanilla en el escenario de la Quinta Vergara. La solicitud sorprendió a la propia artista, quien reaccionó con un «salud por eso» antes de tomar un sorbo de agua.

En este sentido, desde Alfombra Roja le consultaron directamente a «Coté» por una posible participación en el Festival de Viña.

«Hay que preguntárselo a quien organiza el carrete. Honestamente, cuando hay una fiesta, uno tiene que ir al organizador. Yo agradezco el apoyo de los parientes. Es súper bonito para un artista el respaldo de las personas que te quieren ver en distintos escenarios», expresó María José Quintanilla.

Mon Laferte y más artistas respaldan a María José Quintanilla

En el marco del lanzamiento del nuevo disco de Mon Laferte, «Alfombra Roja» también consultó a distintas figuras de la música sobre la posibilidad de que la cantante llegue al Festival de Viña del Mar.

Una de ellas fue la propia Mon Laferte, quien destacó el talento de su colega y expresó abiertamente su cariño por ella.

«Pienso que ella es increíble y tiene que estar. La amo», afirmó la cantante.

Myriam Hernández también entregó su opinión expresó: «Tiene que estar en Viña. Tiene una carrera, canciones, carisma, belleza, simpatía y la gente la ama. Así que tiene que estar».

A estas muestras de apoyo se sumó María Jimena Pereyra, quien compartió con Quintanilla durante su paso por el programa «Rojo».

«Es maravilloso. Creo que es un momento ideal para que llegue al Festival. Estamos todos ahí apoyándola para que nos haga vibrar en Viña del Mar», manifestó.

Finalmente, Nicole también entregó su opinión sobre una posible participación de la intérprete en Viña 2027.

«Tiene una cercanía con la gente que la provoca con su personalidad y con su gran voz y su música. Ha sacado últimamente y ha girado, así que por qué no. Se merece todo la Cote», mencionó.

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