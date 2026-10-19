I Love the 90s llega a Chile en 2027 con Vengaboys, Eiffel 65 y Haddaway: revisa fecha, line up completo y cómo comprar entradas

Los clásicos de la música de los años 90 volverán a sonar en Chile con la llegada de I Love the 90s. Festival que reunirá a destacados exponentes de la época en un mismo escenario.

El evento se realizará el 21 de marzo de 2027 en Espacio Riesco, en una jornada que promete reunir grandes éxitos que marcaron esa década.

Entre los nombres más destacados de la cartelera aparecen Vengaboys, Eiffel 65, 2 Unlimited y Haddaway. Artistas que alcanzaron popularidad internacional con canciones que siguen presentes en fiestas y pistas de baile.

La programación también incluye a C+C Music Factory, The Outhere Brothers, Whigfield, Real McCoy, Londonbeat, Mad Stuntman de Reel 2 Real, Daisy Dee de Technotronic, Playahitty, Maxx, Ice MC, El Símbolo, DJ Dero y Jumper Brothers.

Un festival para revivir los éxitos de los 90

Las entradas para este evento están disponibles a través del sistema PuntoTicket.

La propuesta de «I Love the 90s» apunta a reunir en un solo espectáculo a distintos referentes de la música dance, eurodance y pop de aquella década. Su cartel combina proyectos que conquistaron las listas internacionales con canciones que se convirtieron en parte de la cultura musical de esos años.

Con esta selección de artistas, el festival busca convocar tanto a quienes vivieron esa época. Pero también a nuevas generaciones que han descubierto sus canciones con el paso del tiempo.

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