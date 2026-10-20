Festival Bamba 2026: artistas, horarios, accesos y todo lo que debes saber para el esperado evento de este fin de semana

Este sábado 24 y domingo 25 de octubre se realizará la primera edición del Festival Bamba en el Parque O’Higgins. El evento reunirá a importantes agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellas Marc Anthony, Juanes, Fito Páez, Carlos Vives, Jovanotti y Bomba Estéreo.

La música estará acompañada de una propuesta gastronómica con preparaciones de distintos países de Latinoamérica, además de zonas de descanso y espacios para compartir.

Horarios, accesos y transporte

Las puertas del parque abrirán a las 12:00 horas durante ambas jornadas. El acceso peatonal estará habilitado por avenida Matta, mientras que el ingreso vehicular al estacionamiento La Terraza será por avenida Viel, desde las 11:00 horas.

Para facilitar el regreso del público, Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 de la madrugada. El ingreso estará habilitado por las estaciones Parque O’Higgins y Toesca, de Línea 2. Para la salida se podrá utilizar Franklin y Los Héroes. También estará habilitado el tramo de Línea 1 entre Los Héroes y Escuela Militar, con descensos en Universidad de Chile, Baquedano y Los Leones.

Gastronomía y elementos permitidos

El festival contará con espacios como La Cantina y El Comedor por Lipton Ice Tea, además de una zona de picnic. La oferta gastronómica incluirá tacos, empanadas, choripanes, completos y otras preparaciones.

En cuanto a los elementos permitidos, se podrá ingresar con bolsos o mochilas de hasta 15 litros y una botella plástica de hasta 500 ml, vacía, sellada de origen o reutilizable vacía. También estarán permitidos los bloqueadores solares y cargadores portátiles de hasta 20.000 mAh.

En cambio, no se permitirá el ingreso de botellas de vidrio o metal, drones, cámaras profesionales, trípodes ni selfie sticks. Todos los bolsos serán revisados por el personal de seguridad.

Las entradas y los estacionamientos se pueden revisar a través de Ticketmaster.

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