The Color Run vuelve a Santiago: cuándo es, dónde se realizará y venta de entradas

The Color Run prepara su regreso a Santiago con una jornada que combinará actividad física, música y una explosión de colores. La nueva edición del evento se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026 en Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

La actividad comenzará a las 08:00 horas y tendrá lugar en un nuevo espacio dentro del mismo recinto que recibió la edición anterior. El acceso estará ubicado en avenida del Cóndor Sur 457.

Vale señalar que esta corrida se realiza en más de 50 países y contempla un recorrido de 5 kilómetros. Sin embargo, aquí no importa quién llegue primero: los participantes pueden correr o caminar a su propio ritmo, sin cronómetro ni presión por competir.

Todo lo que debes saber de The Color Run 2026

La jornada contará con DJ en vivo, concursos, regalos, un portal de espuma y estaciones de color distribuidas a lo largo del recorrido. El evento también tendrá un gran cierre con una explosión de colores, mientras que los stands de las marcas auspiciadoras ofrecerán sorpresas y obsequios para los asistentes.

En cuanto a las entradas, la preventa ya se agotó, pero todavía está disponible el ticket general a $20.000 a través del sistema Passline. Este incluye la polera oficial, el morral oficial, un sachet de polvo de colores y el acceso al evento. Además, quienes paguen con Banco Falabella podrán acceder a un 15% de descuento.

Para retirar el kit, los participantes deberán acudir al stand de The Color Run en Mall Parque Arauco, ubicado en el cuarto piso del edificio oriente. La entrega se realizará desde el martes 3 hasta el sábado 7 de noviembre, entre las 11:30 y las 20:00 horas, en horario continuado. Será necesario presentar el código QR de la entrada.

La organización también entregó algunas recomendaciones para disfrutar la experiencia. El recinto contará con estacionamientos pagados, por lo que se aconseja llegar temprano. Asimismo, se recomienda llevar una botella de agua para rellenar en el punto de hidratación, utilizar gorro y protector solar, y asistir con ropa y zapatillas que no haya problema en colorear.

Los polvos utilizados durante la actividad son lavables y están elaborados con maicena y colorantes naturales.

The Color Run también es un evento pet friendly. De todas formas, se recomienda evitar llevar mascotas que puedan estresarse por las multitudes o el ruido. En caso de asistir con ellas, deben permanecer con correa y contar con agua, un recipiente y bolsas para recoger sus necesidades.

Por último, todos los participantes deberán ingresar con la pulsera oficial puesta. La invitación es a disfrutar los 5 kilómetros sin competir, compartir con amigos o familiares y ser parte de una jornada donde el objetivo principal es pasarlo bien.

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