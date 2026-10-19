Reconocido cantante chileno es acusado de violencia por su expareja

Durante los últimos días, el cantante urbano Balbi El Chamako ha estado en el centro de atención. Esto debido a que está siendo acusado de violencia por parte de su expareja.

De hehco, la mujer compartió un registro de presuntas agresiones que habría sufrido.

Las imágenes generaron repercusión en internet, especialmente porque algunos de los episodios habrían ocurrido frente a los hijos que ambos tienen en común.

Vale señalar que Balbi El Chamako ya había sido acusado de violencia por su expareja a mediados de año.

«Siempre andas llorando, pero yo no vi que te faltara para comprar tussi para las mujeres o para pagar alcohol y moteles», expresó en dicha oportunidad, según consignó La Cuarta.

Difunden otro registro de Balbi El Chamako

Además, la hermana de la expareja del cantante compartió otro registro en redes sociales. En el aparece Balbi el Chamako mientras discute con integrantes de la familia.

En medio de la discusión, una familiar de la mujer lo encara con una dura frase: «Soi cobarde por pegarle a una mujer».

La situación escala posteriormente, cuando un sujeto identificado como «Pablo» se enfrenta físicamente con el cantante.

Además, el artista urbano luce un hematoma en uno de sus ojos en el video.

La polémica también trae nuevamente a la memoria un episodio ocurrido a fines de 2025. Recordemos que en dicho periodo, Balbi El Chamako fue apartado del comando presidencial de Jeannette Jara debido a una causa vigente por violencia intrafamiliar.

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