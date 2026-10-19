Cambios en el caso judicial que enfrenta Camilo Huerta

Camilo Huerta obtuvo un cambio en su situación judicial, luego de que el tribunal revisara las medidas cautelares que debía cumplir en el marco de la investigación conocida como «Operación Imperio Ámsterdam».

Este lunes se llevó a cabo una audiencia que buscaba modificar las restricciones impuestas tras su formalización en agosto pasado.

En esa oportunidad, el Ministerio Público le imputó los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. A raíz de estos antecedentes, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el personal trainer.

Antes de ingresar a la audiencia de este lunes, Camilo Huerta conversó con la prensa y manifestó su disconformidad con las medidas que debía cumplir. Además, defendió su inocencia.

«Que la justicia haga bien su trabajo, que hoy cambien las medidas cautelares, que han sido totalmente abusivas y desproporcionadas», indicó.

Además,, agregó: «No sé por qué estoy acá, así que espero que la justicia haga bien el trabajo esta vez».

Cambio en las medidas cautelares de Camilo Huerta

De acuerdo a lo informado por Meganoticias, el tribunal acogió la modificación de las cautelares de Camilo Huerta. De este modo, quedó sujeto a firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados.

La resolución le permitirá dejar el arresto domiciliario total, aunque deberá continuar cumpliendo las restricciones establecidas mientras sigue adelante el procedimiento judicial.

La defensa del personal trainer también solicitó flexibilizar otras condiciones. En concreto, pidió que la firma se realizara cada tres meses y que se eliminara el arraigo nacional, medida que le impide salir del país.

Sin embargo, el tribunal rechazó ambas solicitudes. Por lo tanto, Camilo Huerta deberá presentarse mensualmente a firmar y mantener la prohibición de abandonar Chile.

La situación judicial del exchico reality también ha coincidido con un complejo momento personal. La semana pasada, compartió en redes sociales que su madre tuvo que ser hospitalizada.

«Nadie dijo que sería fácil, esta semana ha costado un poco, lamentablemente hoy a mi vieja tuvieron que hospitalizarla, pero seguro ya mañana está en casa», mencionó en aquella oportunidad.

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