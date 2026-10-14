«Por lo que alcancé a conocerlo…»: Paula Pavic aclara su postura sobre caso de Camilo Huerta

En la final de «Vecinos al Límite», Paula Pavic confirmó el fin de su relación con Camilo Huerta, con quien estableció un vínculo dentro del encierro. De hecho, se casaron de manera simbólica en el reality.

Y en dialogo con La Cuarta, la ex de Marcelo «Chino» Ríos entregó detalles de su vinculo. «Me dio cosas que yo no sabía que necesitaba», confesó.

«Yo siempre he sido la persona que está a cargo de otra persona, siempre soy la que quiere tener el control de todo, la que hace mucho, y siento que nunca había dejado que alguien hiciera cosas por mí como él lo hizo acá. Entonces siento como que me dejé querer, aprendí a dejarme querer, a que me regalonearan», indicó.

Paula Pavic habla de la situación judicial que enfrenta Camilo Huerta

Además, Paula Pavic recordó el momento en que conoció la orden de detención que involucraba a Huerta, quien se encontraba de visita en Estados Unidos.

«Yo en algún minuto estuve rodeada de tanta gente que ha pasado por situaciones súper heavy y que se ha repuesto muy bien de esas situaciones fuertes, y estaba tan acostumbrada a ver cómo esa fortaleza en esas personas, que cuando le pasó eso a él, yo fui como ‘bueno, anda y soluciónalo tú, ponle el pecho a las balas y enfrenta la situación’”,», indicó sobre su primera reacción.

Además, sostuvo que el exchico reality no comprendía lo que estaba ocurriendo y manifestó que cree en su inocencia.

«Yo sí creo en su inocencia. Es lo que creo por lo que alcancé a conocerlo, pero al final la persona que va a decir si es inocente o no es el juez», señaló.

El fin de la relación

Pavic aseguró que el quiebre ocurrió dos semanas después y descartó que la situación judicial fuera el motivo directo de su decisión.

«Fue decisión mía, porque me di cuenta de que no podía sentir que estaba a cargo de alguien de nuevo», explicó Paula Pavic.

«Me sentí, no sé, si a cargo de él, pero como que tenía otra responsabilidad. No por lo que pasaba, sino que era por el hecho de llevar una relación a distancia», añadió.

Además, la ex del Chino Ríos reconoció: «En este momento siento que estoy súper bien sola».

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