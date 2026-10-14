Se viraliza video de Benjamín Vicuña en redes sociales y desata múltiples reacciones: un comentario se repitió

Este martes, el actor chileno, Benjamín Vicuña estuvo presente en La Bombonera para presenciar el partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro no terminó como esperaban los hinchas del cuadro xeneize. Pese a buscar el gol durante el compromiso, el equipo argentino cayó por 1-0 ante el conjunto brasileño y ahora tendrá que intentar revertir el resultado en el duelo de vuelta.

Vale señalar que el partido también contó con presencia chilena dentro de la cancha. Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron titulares en Boca Juniors, mientras que Piero Maza estuvo a cargo del arbitraje.

Benjamín Vicuña conversó con el medio argentino Olé y explicó el motivo de su visita al estadio.

«No, no es primera vez, estoy acompañando a mi hijo que es fanático. Ojalá que sea un lindo triunfo, con la hinchada, por la gente que se lo merece», expresó.

Las bromas que recibió Benjamín Vicuña en redes sociales

La derrota de Boca Juniors no pasó inadvertida entre los usuarios de redes sociales. El registro de la conversación con el actor fue publicado por la cuenta de Instagram de Olé y generó múltiples reacciones. En este sentido, Benjamín Vicuña fue víctima de múltiples bromas relacionadas con su vida personal. Incluso muchos lo trataron de «goleador».

«El mejor colonizador que enviamos a la Argentina»; «Lejos el mejor delantero de Chile»; «Goleador de culto»; «El conquistador de américa»; «El verdadero goleador de este país», fueron algunos de los mensajes que le dejaron al post.

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