Confirman que José Antonio Neme será formalizado por cuasidelito de lesiones graves tras accidente con motorista

Recientemente, se dio a conocer que el periodista y rostro de Mega, José Antonio Neme será formalizado por cuasidelito de lesiones graves, en el marco de la investigación por el accidente de tránsito que protagonizó con un motociclista en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

La Tercera dio a conocer que el Cuarto Juzgado de Garantía programó la audiencia para el próximo 23 de diciembre, a las 10:00 horas.

Vale señalar que la fecha quedó establecida luego de que el Ministerio Público solicitara la formalización el pasado 2 de octubre.

Recordemos que el accidente fue el viernes 7 de agosto, en la noche, en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares. En esta instancia, el vehículo de José Antonio Neme impactó a Héctor Daniel Castro Hernández, venezolano que trabajaba como repartidor en motocicleta.

Según la querella presentada por el abogado Marcelo Veas, el periodista habría cruzado con luz roja. En tanto, el motociclista lo habría hecho con luz verde.

Tras la colisión, Castro sufrió diversas lesiones, entre ellas fracturas en el fémur, la pierna y el tobillo derechos. El afectado permaneció hospitalizado durante 11 días y, según los antecedentes incluidos en la acción judicial, quedó con una importante pérdida de visión.

Defensa de José Antonio Neme revela acuerdo

El abogado Angelo Rojas, representante de José Antonio Neme dio a conocer que ambas partes avanzaron en las conversaciones para reparar los daños derivados del accidente.

El defensor indicó que llegaron a un «acuerdo justo y satisfactorio orientado a reparar los daños ocasionados». Además, señaló que el entendimiento será presentado ante el tribunal.

Con este acuerdo, la audiencia fijada para diciembre podría dar paso a una salida alternativa para resolver la causa. De todos modos, la posibilidad de concretarla dependerá de la evaluación del tribunal correspondiente.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google