Leo Rey llega a Gran Arena Monticello: fecha y cómo comprar entradas

Leo Rey sigue sumando presentaciones a su agenda. El cantante llegará a Gran Arena Monticello el próximo viernes 4 de diciembre, con un espectáculo que repasará los éxitos que han marcado su trayectoria.

El concierto comenzará a las 21:00 horas y promete una noche al ritmo de la cumbia nacional. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster desde este miércoles 14 de octubre, a partir de las 13:00 horas.

El anuncio llega en un momento activo para Leo Rey, quien la semana pasada fue confirmado para el cartel de Lollapalooza Chile 2027. Además, durante este año ha participado en distintos escenarios del país, incluidas celebraciones masivas de Fiestas Patrias.

El presente musical de Leo Rey

Con una trayectoria de más de dos décadas, Leo Rey se ha convertido en una de las voces reconocibles de la cumbia chilena. Su repertorio incluye canciones que se han instalado en el cancionero popular y que siguen presentes en sus presentaciones en vivo.

A sus clásicos se suma una nueva etapa musical marcada por El Rey de la Noche, su último álbum, el que cuenta con nueve canciones.

El disco aborda experiencias personales, emociones e historias de amor, mostrando una faceta autoral del artista.

En paralelo, Leo Rey mantiene presencia en redes sociales y ha estado muy viral el último tiempo por su humor y espontaneidad.

Y con este nuevo concierto en Gran Arena Monticello, el cantante volverá a encontrarse con sus seguidores en una presentación que combinará su repertorio más conocido con el momento actual de su carrera.

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