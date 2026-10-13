Ke Personajes y Leo Rey lideran Fiebre de Cumbia 2027: revisa el line up completo y cómo comprar entradas

Una gran fiesta será preparada para celebrar los 16 años de Fiebre de Cumbia. El evento anunció la programación completa de su edición aniversario, que se realizará el sábado 30 de enero de 2027 en el Centro de Eventos Múnich, ubicado en Malloco, comuna de Peñaflor.

La jornada estará marcada por la presencia de destacados exponentes de la cumbia nacional e internacional. Entre los artistas confirmados se encuentran Ke Personajes, Santaferia, La Combo Tortuga, Leo Rey y Néstor en Bloque.

A ellos se sumará Gondwana junto a Quique Neira, con una propuesta ligada al reggae que ampliará la variedad musical del encuentro.

El festival contará con más de diez propuestas musicales, un escenario principal, una cocinería y una zona de emprendedores. Así, una nueva edición de Fiebre de Cumbia será preparada para reunir a sus seguidores en una jornada dedicada al baile y la música.

La programación también estará integrada por Grupo Red, Amigo de Artistas, La Champions Liga, El Bloque 8, Fiebre 40 y Peregrinos del Amor. Además, DJ Lito y DJ Toti estarán a cargo de aportar ritmo a la celebración.

La animación estará a cargo de Yossekit, comediante y creadora de contenido chilena, junto a Zero, quien ya ha participado en ediciones anteriores del festival.

Con esta cartelera, el aniversario buscará reunir a distintas generaciones de fanáticos. Durante sus 16 años de trayectoria, Fiebre de Cumbia ha convocado a públicos que han acompañado su crecimiento y a nuevos seguidores que mantienen vigente el género.

Venta de entradas

Las entradas están disponibles a través de Passline.

Los tickets General tienen un valor de $30.000, mientras que las entradas PIT Preferencial parten en los $75.000, ambos precios más cargo por servicio.

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