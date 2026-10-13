«Si la vieja…»: Figura de la TV arremetió sin filtro contra Michelle Bachelet y generó múltiples reacciones

Recientemente, Botota Fox ha dado mucho que hablar tras lanzar un potente descargo contra la expresidenta Michelle Bachelet.

Y como era de esperarse, sus declaraciones provocaron una ola de reacciones y críticas, que continuaron incluso después de que decidiera responder públicamente.

Resulta que a través de X, José Miguel Navarrete, nombre real de la transformista se refirió a la posibilidad de que la exmandataria vuelva a competir por la Presidencia de Chile en 2030.

«Si la vieja #Bachelet dejó la candidatura de la ONU, para ser presidenta de Chile… ¡Váyanse a la CTM desde ahora!», señaló.

El mensaje de Botota Fox tuvo una amplia repercusión en la plataforma. Sin embargo, la publicación terminó siendo eliminada.

Posteriormente, la comediante compartió una nueva publicación en su cuenta de X. «Sé quién soy y dígan lo que digan me importa un… weones que les encantaría que les responda pero mejor No. :)», escribió.

«Quítenle el celu»; «Te importó lo suficiente para redactar con los dedos temblando»; «Desclasada, siente el odio de tu pueblo»; «Ya, pero te cagaste entero borraste el comentario por tempor a que te funen», fueron algunas de las respuestas que recibió Botota Fox.

No es la primera crítica de Botota Fox a Michelle Bachelet

Esta no es la primera vez que la artista cuestiona públicamente a Michelle Bachelet. En una entrevista con El Dínamo del 2016, Botota Fox ya había expresado una opinión crítica sobre la gestión de la exmandataria.

«El gobierno de Michelle Bachelet es mediocre», afirmó en aquella conversación.

También expresó: «Se hizo mucha expectativa con ella, lógico. Pero esas fueron las viejas, las que están ahora pegándose con un sartén las que la eligieron de nuevo. Todas las segundas partes no son buenas. Ella se confió mucho en el cariño de la gente y la gente no perdona».

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