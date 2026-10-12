Frozt & Raidi rescatan una fórmula clásica del género urbano con “La Misma Mujer”

Una conversación entre amigos puede dar un giro inesperado. Esa es la premisa de “La Misma Mujer”, el nuevo sencillo de Frozt & Raidi, que presenta una historia de coincidencias amorosas mientras recupera elementos clásicos del reggaetón de los años 2000.

La canción comienza con Raidi relatándole a Frozt una reciente experiencia sentimental. Lo que parece una conversación cotidiana empieza a revelar detalles que conectan ambos relatos. A medida que avanza la interpretación, las coincidencias se vuelven cada vez más evidentes: sin saberlo, los dos artistas están hablando de la misma mujer.

Una historia, dos amigos y una mujer: Frozt & Raidi presentan su nuevo single

Este giro narrativo es el principal recurso del sencillo. En lugar de limitarse a una sucesión de versos, la propuesta desarrolla una historia a través del intercambio entre sus protagonistas. Así, el diálogo se integra directamente en la estructura musical y conduce el relato hasta su desenlace.

La apuesta también conecta con una fórmula que tuvo especial presencia durante la época dorada del reggaetón. En aquellos años, distintas canciones incorporaban personajes, conversaciones y situaciones reconocibles para construir relatos completos dentro de una misma pista.

“Queríamos recuperar esa dinámica en que las canciones de reggaetón no solo te hacían bailar, sino que te contaban una historia real de principio a fin, como una conversación entre amigos que se sale de control”, explicaron Frozt & Raidi.

El lanzamiento refleja el interés del dúo por explorar recursos narrativos que marcaron al género urbano. Su propuesta combina esa influencia con sonidos ligados al perreo y la estética old school, manteniendo una identidad propia dentro de la escena emergente.

Con “La Misma Mujer”, Frozt & Raidi ponen el foco en una manera de componer que transforma una situación cotidiana en el centro de una canción. La historia de dos amigos que descubren una coincidencia sentimental funciona como punto de partida para recuperar el storytelling que caracterizó a varios clásicos del reggaetón.

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