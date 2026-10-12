Le recordaron la frase de Coté López y así reaccionó Luis Jiménez

Luis Jiménez volvió a captar la atención de los usuarios de redes sociales. Esta vez, el exfutbolista protagonizó un particular intercambio con un seguidor que aprovechó una de sus publicaciones para recordar la polémica que lo vinculó con Gala Caldirola y María José López.

El episodio ocurrió en una publicación donde el exjugador compartió imágenes practicando surf. En medio de los comentarios, un internauta lanzó una broma que hacía referencia a las declaraciones de Coté López sobre su vida íntima.

“Duró menos de un minuto arriba de la tabla, tío Lucho”, escribió el usuario, en alusión a una frase que generó numerosas reacciones durante el escándalo.

Jiménez no dejó pasar el comentario, pero tampoco respondió de manera confrontacional. Por el contrario, optó por tomarse la situación con humor y contestó: “Algo es algo”.

La reacción del exfutbolista generó una nueva respuesta del internauta, quien destacó su actitud frente a la broma. “Lo bueno es que te lo tomas con humor, Luchín”, agregó.

La polémica que involucró a Gala Caldirola y Coté López

El intercambio recordó el escándalo que estalló en agosto de 2026. Cuando se conocieron antecedentes de una supuesta infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con su exesposa, María José López.

En ese contexto, la española visitó el programa Primer Plano, donde relató cómo se enteró de la situación. Según contó, recibió una serie de mensajes de Coté López que le permitieron conocer detalles de lo ocurrido.

Durante la entrevista, Gala recordó uno de los textos que más repercusiones generó.

“Textualmente, ella le ponía: ‘¿Y si le cuento a Gala que conmigo acababas en un minuto porque no te aguantabas más?’” (sic), reveló en el espacio televisivo.

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