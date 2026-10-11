Ignacia Michelson contra las críticas: «Muchos critican mi cuerpo. Dicen que no es natural, que tengo ‘mucho plástico’…»

Ignacia Michelson consiguió un importante resultado este fin de semana al ubicarse entre las 25 semifinalistas del Miss Grand International 2026, cuya gran final se realizó este sábado en Tailandia.

La modelo y DJ chilena logró superar la primera etapa de clasificación del certamen de belleza. Sin embargo, no consiguió avanzar al Top 11, por lo que quedó fuera de la siguiente ronda.

Pese a no llegar a la instancia final, la exchica reality valoró su participación y agradeció el respaldo que recibió durante la competencia.

A través de sus redes sociales, Ignacia Michelson compartió una reflexión sobre su experiencia y destacó el crecimiento personal que vivió durante el proceso:

“Llegué a este concurso siendo una mujer sin experiencia en este mundo, con miedos, inseguridades y muchísimo por aprender. Y hoy puedo mirar hacia atrás y decir que crecí, me superé y logramos juntos un TOP que jamás habría sido posible sin ustedes. Este logro no es solamente mío. Es nuestro. Es de Chile”, expresó.

Ignacia Michelson se aburrió de las críticas

Tras su participación en el concurso internacional, la modelo también decidió responder a los comentarios que recibió sobre su apariencia física.

Mediante una publicación en Instagram, Ignacia Michelson abordó las críticas relacionadas con sus intervenciones estéticas y compartió una reflexión sobre la importancia de no juzgar a las personas por su aspecto.

“Muchos critican mi cuerpo. Dicen que no es natural, que tengo ‘mucho plástico’… pero hay algo en mí que siempre ha sido y seguirá siendo completamente real: mi corazón”, afirmó la modelo.

En esa misma línea, explicó: “Nunca he pretendido ser perfecta ni encajar en lo que los demás esperan de mí. He cambiado, he crecido, me he equivocado y he aprendido. Y cada una de esas etapas me ha llevado a convertirme en la mujer que soy hoy”.

Posteriormente, Michelson destacó: “Al final, un cuerpo no define la calidad de una persona. Lo que realmente habla de nosotros es cómo amamos, cómo tratamos a los demás y cómo nos levantamos después de cada caída”, sostuvo.

“Y yo, con mis decisiones, mis cambios, mis aciertos y mis errores, puedo decir algo con orgullo: cada día estoy trabajando para ser la mejor versión de mí misma”, afirmó.

Finalmente, Ignacia Michelson envió un mensaje directo a quienes cuestionan su apariencia. “Pueden opinar de mi exterior todo lo que quieran. Yo seguiré cuidando lo que llevo dentro”, sentenció.

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