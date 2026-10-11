Cuatro figuras del espectáculo: Estos son los primeros confirmados para el capítulo estreno de Vértigo

Canal 13 ya prepara el regreso de Vértigo a la televisión chilena. El recordado estelar volverá a las pantallas este jueves 15 de octubre, a las 22:30 horas, con Martín Cárcamo y Tita Ureta a cargo de la conducción.

Para su primer capítulo, el programa reunirá a cuatro figuras conocidas del espectáculo nacional, quienes abordarán episodios personales, polémicas y momentos importantes de sus respectivas trayectorias. Además, la producción contará con la participación del humorista Stefan Kramer.

Estos son los primeros confirmados para el capítulo estreno de Vértigo

Uno de los invitados que concentrará la atención será Douglas, quien atraviesa un complejo momento personal tras el fin de su matrimonio con Ana Sol Romero, luego de más de dos décadas juntos.

Desde que se confirmó la separación del cantante y la presentadora argentina, han circulado distintas versiones sobre los motivos del quiebre. En este escenario, Douglas podrá contar su versión de los hechos ante la serie de rumores.

Otra de las figuras que llegará al programa será Cecilia Bolocco, quien regresará a un lugar conocido. La exMiss Universo también estuvo a cargo de la conducción de Vértigo junto a Martín Cárcamo en 2015, cuando reemplazó a su hermana Diana, quien se encontraba con pre y postnatal.

El estreno también contará con la presencia de Leo Rey, quien ha protagonizado varias polémicas durante las últimas semanas. El cantante se viralizó tras su presentación en La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O’Higgins, donde lanzó una frase contra su excompañero de La Noche, Alexítico.

Pero no solo eso, y es que en las últimas horas Alexítico demandó al cantante tras años de conflicto entre ambos. Además, Leo Rey es uno de los artistas recientemente confirmados para Lollapalooza Chile 2027.

Por su parte, Jean Philippe Cretton también formará parte del capítulo debut. El periodista se ha mantenido lejos de las pantallas y recientemente denunció ser víctima de acoso desde hace tres años.

Ante estos hechos, decidió recurrir a la justicia. Además, el conductor ha reconocido que extraña la televisión y que le gustaría retomar su faceta como entrevistador.

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