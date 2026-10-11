«Me perdí y me caí…»: Pamela Díaz sufrió inusual accidente en su vehículo en Renca

Un inesperado contratiempo enfrentó Pamela Díaz durante la tarde del pasado viernes, cuando se trasladaba hasta el Mall Plaza Oeste, ubicado en la comuna de Cerrillos, para cumplir con un compromiso laboral.

Sin embargo, la animadora terminó en Renca, donde su vehículo quedó atrapado en un hoyo entre piedras, lo que le impidió continuar su camino.

Pamela Díaz sufrió inusual accidente en su vehículo en Renca

La propia comunicadora relató lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde publicó registros del momento en que un grupo de personas intentaba sacar su automóvil del lugar.

En uno de los videos, Pamela Díaz explicó cómo terminó enfrentando el percance: “Me perdí y me caí a un hoyo”, comentó mientras mostraba las dificultades para retirar el vehículo.

Pese al inconveniente, la figura televisiva se tomó la situación con humor y agradeció a las personas que se encontraban en el lugar. En ese momento, viajaba junto a su hija menor.“Gracias a mis amigos de Renca que me ayudaron. Gracias People”, expresó mientras mostraba a algunas de las mujeres que estaban con ella.

“Todo sea por llegar a trabajar”, agregó.

En medio de la situación, la animadora también comentó la actitud de su hija, quien permanecía sentada junto a uno de los presentes mientras intentaban sacar el automóvil.

“Y la Pascu, sentada con el nuevo tío, ella ni ahí”, dijo entre risas al mostrar a la menor durante el registro.

Antes de finalizar la publicación, Pamela Díaz preguntó a los presentes cómo podía pagarles por lo ocurrido, lo que provocó risas entre quienes la acompañaban.

Finalmente, la comunicadora cerró el registro con una última muestra de cariño: “Cómo no los voy a querer”.

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