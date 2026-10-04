Aseguran que Gala Caldirola habría perdonado a Luis Jiménez: Ella respondió de una vez por todas

Gala Caldirola salió al paso de los rumores que durante las últimas horas apuntaron a una supuesta reconciliación con su expareja, Luis Jiménez.

La información fue difundida por TCF Megazine, medio que aseguró que ambos habrían sido vistos juntos en una discoteca y que incluso estarían planificando un viaje al Caribe.

La publicación generó distintas reacciones y, posteriormente, el mismo medio etiquetó a la modelo española en Instagram para pedirle que desmintiera los antecedentes que había entregado.

Esta fue la respuesta de Gala

Ante esto, Gala Caldirola decidió responder directamente en la caja de comentarios y dejó en evidencia su molestia con la situación.

La exchica reality comenzó su respuesta escribiendo: “Si lo que quieren es que lo desmienta…”.

“es porque no tuvieron nunca en cuenta que detrás de algo que parece gracioso o entretenido, hay una persona que de verdad ha sentido mucho dolor”, agregó.

La modelo también hizo un llamado a tener mayor empatía al momento de abordar situaciones relacionadas con la vida personal de otras personas.

“No sé, a veces es bueno actuar con empatía y no con picardía. Buenas noches, ojalá estuviera planeando un viaje a El Caribe y no en este proceso de sanar y soltar”, añadió.

Finalmente, Gala Caldirola cerró su intervención con una frase que volvió a evidenciar su postura frente a los rumores sobre una eventual reconciliación con Luis Jiménez.

“Sin duda, sería mucho más divertido”, cerró.

Evidentemente, la española dejó en claro que los rumores son falsos, y que su relación con Luis Jiménez se encuentra aboslutamente quebrada tras la polémica con Coté López.

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