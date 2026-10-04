«Le debe estar yendo muy bien»: Leo Rey reveló cuánto recibe por las canciones de La Noche en medio de su conflicto con Alexítico

Leo Rey volvió a referirse a su conflicto con Alexítico, su excompañero de La Noche, y esta vez entregó un nuevo antecedente sobre la disputa: reveló el porcentaje de las ganancias que recibe actualmente por las canciones que creó junto a la agrupación.

El cantante abordó el tema durante una conversación con Primer Plano, donde también recordó su comentada presentación en La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O’Higgins durante Fiestas Patrias.

El show terminó reactivando las diferencias que mantiene con Alexítico, a quien Leo Rey ha señalado en distintas oportunidades por su salida de la banda de cumbia.

Leo Rey reveló cuánto recibe por las canciones de La Noche

Durante la entrevista, el intérprete explicó que originalmente no tenía contemplado realizar el comentario que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de su presentación.

Según relató: “Los chiquillos me dijeron ‘no hagas nada, no hables nada’ (…) Mi compadre me dijo ‘peguémosle con música‘”, recordó Leo Rey.

“Cuando entra esta intro de Que nadie se entere y siento la efervescencia de la gente, como no la sentía hace mucho tiempo, de un público muy masivo que me imaginé Viña. Entonces, iba ahí y, no sé, fue algo que vino dentro de mí y la lancé nomás”, explicó.

El cantante aseguró que sus diferencias con Alexítico siguen lejos de solucionarse y sostuvo: “Nosotros pretendíamos reclamar la sociedad de La Noche, las canciones, la autoría, recuperarlas, pero eso nunca va a pasar”.

Además, Leo Rey volvió a cuestionar a su excompañero y aseguró: “Esto que pasó fue justicia divina no más”.

Posteriormente, agregó: “Él obró mal. Él obró mal, traicionó, no fue leal con sus amigos, y esto que le ha pasado es el karma no más”.

Pero uno de los principales antecedentes entregados por el cantante tuvo relación con las ganancias que actualmente recibe por las canciones de La Noche.

Leo Rey aseguró que existe una diferencia entre el porcentaje que recibe actualmente y el que, según su versión, debería corresponderle.

Sobre lo que gana Alexítico, explicó: “Le debe estar yendo muy bien, porque con las reproducciones de la canción a nosotros nos da el 10%, cuando debería haber sido 25% para mí, 25% para Daniel y 50% para él, que es el dueño. Lo digo para que la gente sepa por qué el dolor, la decepción”, concluyó.

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