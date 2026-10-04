«Probablemente tuve alguna reacción alérgica…»: Naya Fácil compartió el inesperado problema de salud que sufrió

Naya Fácil preocupó a sus seguidores luego de mostrar en redes sociales la reacción que tuvieron sus ojos tras utilizar por primera vez unos lentes de contacto de prueba.

La influencer contó que recientemente acudió a realizarse las pruebas correspondientes para conocer el aumento que necesitaba y así poder utilizarlos de manera adecuada.

Tras la evaluación, le entregaron distintos lentes de contacto para que pudiera acostumbrarse a su uso. Sin embargo, durante las horas siguientes comenzó a experimentar molestias.

Naya Fácil compartió el inesperado problema de salud que sufrió

“Me pasaron unos de prueba, el tema es que cada lente tiene una tela diferente“, explicó inicialmente Naya Fácil a través de sus historias de Instagram.

Durante esa misma jornada, la influencer continuó con sus actividades habituales. Entre ellas, fue a jugar bowling y recorrió un centro comercial. Fue en medio de estas actividades cuando comenzó a notar que algo no estaba bien con sus ojos.

Naya Fácil relató que empezó a sentir ardor y, con el paso de las horas, sus ojos comenzaron a ponerse cada vez más rojos. La situación quedó registrada en sus redes sociales, donde sus seguidores pudieron observar cómo aumentaba la irritación durante el día.

Al día siguiente, la influencer volvió a actualizar sobre su estado y señaló: “probablemente tuve alguna reacción alérgica porque todavía tengo los ojos rojos”, señaló.

“La mayoría de los que usan lentes de contacto les pasa esto. Tendré que usar otra marca para que no me pase”, comentó.

Finalmente, la creadora de contenido explicó que existen distintas alternativas de lentes de contacto y que deberá encontrar una que se adapte mejor a sus ojos.

En ese sentido, sostuvo: “los mismos lentes para ver, hay una infinidad de marcas distintas, los lentes de contacto son lo mismo, la marca que usé ayer la tengo que descartar. Todos los ojos son distintos, tengo que ver una que no me irrite el ojo”, cerró.

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