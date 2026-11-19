La poesía, la música y distintas expresiones artísticas se tomarán Santiago durante diciembre con la cuarta edición de Pulso Lírico. El festival, organizado por Praxis Escénica, tendrá su lanzamiento oficial el miércoles 9 de diciembre en el Museo del Sonido, ubicado en el Barrio Yungay.

La jornada comenzará a las 19:00 horas y contará con entrada liberada. Entre sus invitados estarán la poeta y docente Eliza Adonis, la escritora y dramaturga francesa Julie Tirard y la cantante y rapera Martina Estela, quienes protagonizarán una programación que combinará lecturas poéticas y música en vivo.

Además, el evento incorporará una instalación poética a cargo del escenógrafo Eduardo Jiménez, sumando una propuesta visual a la experiencia artística.

¿Qué actividades tendrá Pulso Lírico 2026?

El festival se desarrollará entre el 9 y el 12 de diciembre en distintos espacios de los barrios Yungay, Brasil, Balmaceda, Concha y Toro y Quinta Normal.

Durante los meses previos, Pulso Lírico también ha impulsado actividades formativas y encuentros vinculados a la creación artística. En octubre presentó «La imagen estrábica», un taller de videopoesía dirigido por la documentalista Tiziana Panizza.

Asimismo, desde noviembre se realiza en Centro NAVE el laboratorio «Hasta que el muro aguante», dirigido por la actriz María Siebald. La propuesta, desarrollada junto al Instituto Francés de Chile, combina danza, teatro, lengua de señas y poesía, inspirándose en una obra de Julie Tirard.

Otra de las actividades contempla el taller de creación poética «Mi pequeña colección de vestigios», impartido por Eliza Adonis en la Biblioteca Nicomedes Guzmán, donde los participantes exploran la escritura a partir de objetos y recuerdos personales.

El programa también incluye un encuentro en homenaje al poeta Germán Carrasco, que tendrá lugar el 5 de diciembre en la Biblioteca Nacional.

La cuarta edición culminará el sábado 12 de diciembre en Matucana 100, con una jornada que contemplará feria del libro e ilustración, presentaciones de rap, lecturas poéticas, lanzamientos de libros y exhibiciones de videopoesía, entre otras actividades.

Los detalles de la programación e inscripciones a talleres están disponibles en el Instagram oficial del festival, @pulsoliricofest.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google