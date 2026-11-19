Una nueva voz se incorporará a las tardes de RadioActiva. El rapero y freestyler nacional Metalingüística, cuyo nombre real es Diego Alejandro Quilodrán Espejo, llegará a la radio para acompañar a Yossekit en «El Portal del Web».

El artista, oriundo de la zona de Concepción y San Pedro de la Paz, asumirá este desafío desde este viernes 20 de noviembre, debido a que Yamila Reyna tiene compromisos que le impedirán continuar en el programa.

La noticia tuvo su adelanto este jueves, cuando Meta compartió micrófono con Yossekit y la actriz argentina. Jornada que también estuvo marcada por la despedida de Yamila.

Durante su participación, el freestyler tuvo la oportunidad de interactuar con los auditores de la radio y demostrar parte de su talento con un freestyle, dando una muestra de lo que será su llegada al espacio vespertino.

¿Cuándo escuchar a Metalingüística en RadioActiva?

Desde este viernes, Metalingüística y Yossekit estarán al frente de «El Portal de las Web», programa que se transmite de lunes a viernes, entre las 14:00 y las 16:00 horas, por RadioActiva 92.5.

Esta nueva dupla se mantendrá en el espacio hasta el regreso de DJ Black y José Luis Godoy, quienes actualmente se encuentran disfrutando de sus vacaciones.

De esta manera, Metalingüística se suma a la radio de la gente feliz para acompañar a los auditores durante las tardes, con su estilo, humor y talento para la improvisación.

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